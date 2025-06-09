logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр В Кремле подтвердили наступление на Днепропетровщине для создания буферной зоны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле подтвердили наступление на Днепропетровщине для создания буферной зоны

Песков заявил, что наступление на Днепропетровщину идет для создания буферной зоны

сегодня, 13:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной диктатором РФ Владимиром Путиным буферной зоны в Украине, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

В Кремле подтвердили наступление на Днепропетровщине для создания буферной зоны

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В том числе, безусловно", — ответил представитель Кремля на вопрос, ведется ли наступление в рамках создания буферной зоны.

В Минобороны РФ даже заявили, что российская группировка "Центр" увеличила площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области и продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.

В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности заявляют, что это фейк.

"Враг не впервые лжет о "выходе" на границы Днепропетровщины. Объясняет Центр стратегических коммуникаций. Враждебная пропаганда распространяет фейк о том, что ВС РФ якобы зашли на территорию Днепропетровской области Украины.

Эта информация не соответствует действительности: бои продолжаются в пределах Донецкой области, присутствия врага на Днепропетровщине нет", – заявили в Центре.

Там отмечают, что враг не впервые врет о "выходе" на границы Днепропетровщины для того, чтобы Путин мог объявить об очередной выдуманной "победе".

"Русские спецслужбы постоянно распространяют фейки об "обвале фронта", "котлах" и "окружении" украинских подразделений, чтобы распространить панику в украинском обществе. На самом деле Силы обороны Украины оказывают эффективное сопротивление захватчикам: потери личного состава ВС РФ уже превышают 997 тысяч человек.

В условиях войны важно доверять только проверенным источникам информации и официальным сообщениям!" – отмечают в Центре.

Напомним, в Генштабе ВСУ также опровергли информацию о наступлении на Днепропетровщину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости