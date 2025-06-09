В Кремле подтвердили наступление на Днепропетровщине для создания буферной зоны

Российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной диктатором РФ Владимиром Путиным буферной зоны в Украине, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В том числе, безусловно", — ответил представитель Кремля на вопрос, ведется ли наступление в рамках создания буферной зоны.

В Минобороны РФ даже заявили, что российская группировка "Центр" увеличила площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области и продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.

В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности заявляют, что это фейк.

"Враг не впервые лжет о "выходе" на границы Днепропетровщины. Объясняет Центр стратегических коммуникаций. Враждебная пропаганда распространяет фейк о том, что ВС РФ якобы зашли на территорию Днепропетровской области Украины. Эта информация не соответствует действительности: бои продолжаются в пределах Донецкой области, присутствия врага на Днепропетровщине нет", – заявили в Центре.

Там отмечают, что враг не впервые врет о "выходе" на границы Днепропетровщины для того, чтобы Путин мог объявить об очередной выдуманной "победе".

"Русские спецслужбы постоянно распространяют фейки об "обвале фронта", "котлах" и "окружении" украинских подразделений, чтобы распространить панику в украинском обществе. На самом деле Силы обороны Украины оказывают эффективное сопротивление захватчикам: потери личного состава ВС РФ уже превышают 997 тысяч человек. В условиях войны важно доверять только проверенным источникам информации и официальным сообщениям!" – отмечают в Центре.

Напомним, в Генштабе ВСУ также опровергли информацию о наступлении на Днепропетровщину.