В Днепровском горсовете присвоили 34 миллиона на рекламе

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств из бюджета Днепра, что нанесло ущерб государству в минимум 34 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела, соответствующую сумму присвоили трое владельцев местных рекламных агентств, действовавших в сотрудничестве с чиновниками горсовета.

Сделка заключалась в том, что тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности Днепровского горсовета выигрывали "свои предприниматели".

Таким образом, они присвоили почти треть из общей суммы в 123 млн грн, которые горсовет заложил на собственную популяризацию в течение 2021-2023 годов.

Как свидетельствуют материалы производства, тендеры выигрывали ФЛП с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности. Владельцы этих предприятий в реальной жизни работают мастерами маникюра, разнорабочими на стройке, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и другими специалистами.

Чтобы реализовать сделку, чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

После перечисления суммы на баланс предпринимателей участники схемы обсуждали их и делили между собой, а реальные услуги рекламодателей покупали по минимальной стоимости.

В ходе обысков по местам проживания и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны, оборудование, банковские карты и черновую документацию с доказательствами незаконной деятельности.

Десять участников сделки сообщены о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

◾ ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, продолжается.



