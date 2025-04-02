В Днепропетровской области умирают люди от коронавируса

Заболеваемость ОРВИ в Днепропетровской области за последнюю неделю уменьшилась на 29,2%. Однако эпидемический порог пока превышен только в отдельных общинах: Магдалиновской, Васильковской, Софиевской, Широковской. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Люди умирают от коронавируса

Всего зафиксировано 11,3 тысяч случаев заболевания.

"К сожалению, подтверждены два летальных случая, вызванных вирусом гриппа А и коронавирусом. Кроме того, в Самаровском районе зафиксирован случай менингококковой инфекции, а в Днепре и Кривом Роге — три случая коклюша", – отметил Лукашук.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на первых этапах не всегда легко определить, это грипп или другое респираторное заболевание.

Как отличить грипп от ОРВИ, особенно в условиях их распространения в Украине? Какие симптомы помогут точно определить заболевание? Об основных отличиях между этими болезнями рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист и доктор медицинских наук из университета им. Л. Шупика, Алла Волох.

По словам специалиста, на первых этапах не всегда легко определить, это грипп или другое респираторное заболевание, но есть один важный признак, который дает основания для подозрения на грипп — это резкое повышение температуры.

"Самым ярким симптомом гриппа является высокая лихорадка. Хотя грипп и ОРВИ могут проявляться схожими симптомами, для гриппа характерно быстрое и существенное повышение температуры, что является одним из его основных признаков", — отметила врач. По мнению Волохи, чтобы быть уверенным в диагнозе, лучше пройти тест на грипп.