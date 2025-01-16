В Днепропетровской области строят оборонные сооружения: укладываются ли в сроки

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проверил ход строительства фортификационных сооружений на границе области и сообщил, что там происходит.

Иллюстративное фото

"Вместе с моим первым заместителем посетили строительство фортификаций Никопольщины. Пообщались с военными, которые их строят. Все делается в определенные Генштабом сроки. С материалами и техникой проблем нет", – сказал начальник ОВА.

По его словам, военная администрация на постоянной связи с Силами обороны. Фото фортификаций опубликованы не были из соображений безопасности, чтобы не ориентировать врага, отметил Лысак.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что между руководителями ОВА и облсовета в Днепропетровской области возникла небольшая перепалка относительно быстро распространившейся в соцсетях и СМИ информации.

Так, председатель облсовета Николай Лукашук опубликовал сообщение, в котором написал, что до границы Днепропетровской области врагу осталось около 7 километров, из-за чего некоторые общины области оказались в опасности быть атакованными КАБами и артиллерией.

"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничные Павлоградского района со стороны Покровского направления", — отметил Лукашук.

На это сообщение, быстро распространившееся в пабликах и СМИ, ответил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Хочу дать совет всем блогерам из числа должностных лиц Днепропетровщины, которые считают себя профессиональными экспертами по военным делам. Раскрою тайну. КАБы и враждебная артиллерия для людей из пограничных общин — не новость. Рейтингов на страхе не получишь! Вместо постов и запугиваний сделайте лучше что-нибудь реальное, а не как обычно.

Комментировать чужие информационные вбросы точно не буду, пусть это делают их авторы. Напоминаю: единственным официальным источником о ситуации на фронте есть военные группировки", — написал глава ОВА.