За последнюю неделю в Днепропетровской области зарегистрировано 5,9 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Динамика остается положительной — уровень заболеваемости снижается и сейчас почти на 68% меньше эпидемического порога. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

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Он также отметил, что из-за потепления наблюдается 109 случаев острых кишечных инфекций. Более половины больных – дети.

Также на этой неделе выявлено 5 случаев подозрений на острый вирусный гепатит и 4 подозрения на коклюш.

"Соблюдение гигиенических норм и внимательное отношение к собственному здоровью имеют особое значение в профилактике заболеваний. Это простые шаги, которые позволяют предотвращать распространение инфекций в наших громадах", – отметил Лукашук.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты будут делать все, чтобы пересечь границу Днепропетровщины. Однако россиянам не удается достичь ни этой цели, ни захватить Покровск. Об этом президент Украины отметил встречу с журналистами, передает канал "Мы — Украина".

"На Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять всех своих войск с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", — заверил Владимир Зеленский. Отдельно он отметил, что разговоры россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении — это не больше, чем фантастика.