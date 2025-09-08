25-летний правоохранитель застрелился из табельного оружия в служебном авто возле одного из кладбищ Кривого Рога в Днепропетровской области. Об этом сообщает местное издание СВОЇ. Кривой Рог.

В Днепропетровской области полицейский застрелился возле кладбища

По данным источников СВОЇх, оперуполномоченный криминальной полиции Криворожского районного управления утром должен был сдать оружие после дежурства. Когда этого не произошло, бросились на поиски.

На месте работают соответствующие службы, перекрыт заезд к кладбищу. Причины выясняются правоохранителями.

СВОЇ также публикуют эксклюзивные фото с кладбища, где застрелился 25-летний правоохранитель. По информации журналистов, его имя Виталий Гайдей.

Был оперуполномоченым криминальной полиции Криворожского райуправления. Занимался раскрытием преступлений против жизни и здоровья людей.

Был на посуточном дежурстве с табельным оружием. Когда не вернулся с утра – начались поиски.

