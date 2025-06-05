В Днепропетровской области переименуют город и другие населенные пункты

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Недилько Ксения
В Днепропетровской области переименуют город и 13 сел и поселков. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Переименуют населенные пункты, названия которых содержали остатки имперской и советской символики или их названия не соответствуют современному украинскому языку.
Иллюстративное фото
Список переименованных населенных пунктов:
Днепровский район:
▪ город Подгородное → Підгороднє
▪ село Юрьевка → Юріївка
Каменский район:
▪ село Богдано-Надеждовка → Богдано-Надіївка
Криворожский район:
▪ село Излучистое → Променисте
▪ село Надеждовка → Нова Надія
Самаровский район:
▪ село Надеждовка → Надіївка
Синельниковский район:
▪ село Зеленая Роща → Щасливе
▪ село Кирпичное → Цегельне
▪ село Марьина Роща → Мар’янівка
▪ село Надеждовка → Надія
▪ село Новый Поселок → Мирне
▪ село Новоподгородное → Новопідгороднє
▪ поселок Хорошево → Привільне
Павлоградский район:
▪ поселок Жемчужный → Ясне
Новые названия вступят в силу после официального обнародования постановлений.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины приняла за основу закон о пропавших без вести. В документе говорится, что физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев от наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.
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