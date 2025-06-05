В Днепропетровской области переименуют город и другие населенные пункты

В Днепропетровской области переименуют город и 13 сел и поселков. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Переименуют населенные пункты, названия которых содержали остатки имперской и советской символики или их названия не соответствуют современному украинскому языку.

Иллюстративное фото

Список переименованных населенных пунктов:

Днепровский район:

▪ город Подгородное → Підгороднє

▪ село Юрьевка → Юріївка

Каменский район:

▪ село Богдано-Надеждовка → Богдано-Надіївка

Криворожский район:

▪ село Излучистое → Променисте

▪ село Надеждовка → Нова Надія

Самаровский район:

▪ село Надеждовка → Надіївка

Синельниковский район:

▪ село Зеленая Роща → Щасливе

▪ село Кирпичное → Цегельне

▪ село Марьина Роща → Мар’янівка

▪ село Надеждовка → Надія

▪ село Новый Поселок → Мирне

▪ село Новоподгородное → Новопідгороднє

▪ поселок Хорошево → Привільне

Павлоградский район:

▪ поселок Жемчужный → Ясне

Новые названия вступят в силу после официального обнародования постановлений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины приняла за основу закон о пропавших без вести. В документе говорится, что физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев от наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.