В Днепропетровской области обнаружили двух администраторов тг-каналов: что от них требовали оккупанты

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданам Украины, которые информировали врага о расположении объектов критической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса на территории Днепропетровской и Одесской областей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Задержанная подозреваемая, фото: прокуратура

Им инкриминируют совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые были дистанционно завербованы администраторами пророссийских телеграмм-каналов и входили в агентурную сеть федеральной службы безопасности россии.

Их основными задачами были передача данных о местонахождении электрических подстанций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также подозреваемые производили сбор информации о результатах вражеских ракетных ударов, дислокации военных подразделений и техники ВСУ.

Переданные данные использовались вооруженными силами РФ для нанесения прицельных ракетных ударов и атак БпЛА.

В ходе обысков по местам жительства информаторов изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами причастности к противоправной деятельности в ущерб государству.

Подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что в августе 2024 года шесть участников этой агентурной сети разоблачены и им сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Они содержатся под стражей без определения размера залога.