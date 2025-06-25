В Днепропетровской области назвали водоемы, где нельзя купаться

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Недилько Ксения
С наступлением летнего периода и купального сезона, специалисты продолжают проверять качество воды в местах отдыха, в том числе и в Днепропетровской области. Где качество воды не соответствует нормам и купание запрещено, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Где нельзя купаться в Днепропетровской области
По его данным, санитарные нормы не соответствуют в таких водоемах:
— Днепр у пляжа "Сагайдак";
— Ингулец и Саксагань в Кривом Роге;
— Самара в районе детского пляжа города Самар;
— Волчья в Павлограде;
— пруды в Желтых Водах;
— Николаевское водохранилище в Томаковке;
— Орель в селе Чернеччина.
Лукашук также сообщил, что за прошедшую неделю на Днепропетровщине зафиксировали 3,5 тысячи случаев простуды и гриппа. Заболеваемость снизилась более чем на 7% по сравнению с предыдущей неделей, тенденция положительная.
Кишечных инфекций зарегистрировали 108 случаев в неделю — примерно на том же уровне, что и раньше. Есть также единичные подозрения на острый вирусный гепатит и коклюш.
Напомним, портал "Комментарии" писал, где нельзя купаться в Харьковской области. Там решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете.
Кроме взрывоопасных предметов, риск для здоровья отдыхающих может составлять загрязнение водоемов в результате попадания стоков из поврежденных из-за боевых действий канализационных сетей и выгребных ям. Об этом сообщается в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.