В Днепропетровской области назвали водоемы, где нельзя купаться

С наступлением летнего периода и купального сезона, специалисты продолжают проверять качество воды в местах отдыха, в том числе и в Днепропетровской области. Где качество воды не соответствует нормам и купание запрещено, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Где нельзя купаться в Днепропетровской области

По его данным, санитарные нормы не соответствуют в таких водоемах:

— Днепр у пляжа "Сагайдак";

— Ингулец и Саксагань в Кривом Роге;

— Самара в районе детского пляжа города Самар;

— Волчья в Павлограде;

— пруды в Желтых Водах;

— Николаевское водохранилище в Томаковке;

— Орель в селе Чернеччина.

Лукашук также сообщил, что за прошедшую неделю на Днепропетровщине зафиксировали 3,5 тысячи случаев простуды и гриппа. Заболеваемость снизилась более чем на 7% по сравнению с предыдущей неделей, тенденция положительная.

Кишечных инфекций зарегистрировали 108 случаев в неделю — примерно на том же уровне, что и раньше. Есть также единичные подозрения на острый вирусный гепатит и коклюш.

Напомним, портал "Комментарии" писал, где нельзя купаться в Харьковской области. Там решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете.

Кроме взрывоопасных предметов, риск для здоровья отдыхающих может составлять загрязнение водоемов в результате попадания стоков из поврежденных из-за боевых действий канализационных сетей и выгребных ям. Об этом сообщается в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.