В Днепропетровской области нашли массовое загрязнение земли тушами мертвых животных: что происходит

В Днепропетровской области вывыли участок площадью более 2 тысяч кв. метров, которая была загрязнена тушами мертвых животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Загрязнение территории в Днепропетровской области. Фото: прокуратура

Отмечается, что в прошлом году Центральной окружной прокуратуры города Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении двух соучредителей частных предприятий и фермера из Днепропетровщины.

Им инкриминируют загрязнение и порчу земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений и служебный подлог в составе организованной группы (ч. 2, 3 ст. 2, ч. 2, 2, 3). 325, ч. 1 ст.

Расследованием установлено, что руководители предприятий, специализирующихся на переработке мяса, вместе с местным фермером незаконно вывозили опасные отходы животного происхождения и находились на земельных участках в селе Синельниковского района области.

При этом обвиняемые оформляли фиктивные документы о соблюдении требований и норм утилизации животных отходов.

Во время обысков правоохранители обнаружили отходы на площади более 2 тыс. кв. метра.

В результате проведенных лабораторно-инструментальных исследований в отобранных образцах почвы установлено превышение содержания показателей аммиачного азота, азота нитратов, фосфора, цинка, меди, что представляет опасность для окружающей среды, а также жизнь и здоровье людей.

В настоящее время обвиняемым избраны меры пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты массово обстреляли Днепр.



