В Днепропетровской области могут разместить международный военный контингент

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в очередной раз сделал громкое заявление о возможном размещении международного военного контингента в Днепропетровской области, но только при условии, что он вообще будет в Украине.

Военные Великобритании

"В последнее время многое читаем о сотрудничестве между Украиной и США в сфере критических ресурсов. В этом контексте уже появились разговоры и о Китае.

Мир понимает, что когда речь идет о полезных ископаемых – это разговор о Днепропетровской области, а также о Полтавской и Кировоградской. Наши международные партнеры понимают как ценность этих ресурсов, так и необходимость их надежной защиты.

Некоторые скажут, что есть еще Житомирская область с залежами титана, Львовская – с углем. Но именно у нас мощная комбинация необходимых трудовых ресурсов, образовательных хабов и проверенной годами инфраструктуры", – отмечает Лукашук.