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В Днепропетровской области могут разместить международный военный контингент

Днепропетровщина будет оставаться ключевым военным хабом Украины в течение следующих десятилетий, считает глава облсовета

18 февраля 2025, 12:43
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Недилько Ксения

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в очередной раз сделал громкое заявление о возможном размещении международного военного контингента в Днепропетровской области, но только при условии, что он вообще будет в Украине.

В Днепропетровской области могут разместить международный военный контингент

Военные Великобритании

"В последнее время многое читаем о сотрудничестве между Украиной и США в сфере критических ресурсов. В этом контексте уже появились разговоры и о Китае.

Мир понимает, что когда речь идет о полезных ископаемых – это разговор о Днепропетровской области, а также о Полтавской и Кировоградской. Наши международные партнеры понимают как ценность этих ресурсов, так и необходимость их надежной защиты.

Некоторые скажут, что есть еще Житомирская область с залежами титана, Львовская – с углем. Но именно у нас мощная комбинация необходимых трудовых ресурсов, образовательных хабов и проверенной годами инфраструктуры", – отмечает Лукашук.

По его словам, Днепропетровская область с 2014 года была и является главным военным, гуманитарным и образовательным хабом.

"Вероятно, в случае заморозки войны именно здесь может быть размещен международный военный контингент. Если он будет вообще в Украине.

С одной стороны это открывает возможности для развития региона и привлечения инвестиций. С другой – враг находится в 5-7 километрах от границ области. К сожалению, Россия не исчезнет, нужно быть реалистами. Именно военная ситуация с безопасностью будет определять развитие нашего региона", – отмечает председатель облсовета.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер Польши Дональд Туск не поддержал своего британского коллегу Кира Стармера, заявившего, что готов отправить миротворческие войска в Украину.



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