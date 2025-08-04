В Днепре женщина планировала взорвать админздание

Служба безопасности Украины предотвратила попытку теракта в центре прифронтового Днепра. Контрразведчики задержали женщину, которая по заданию российских спецслужб планировала взорвать самодельное взрывное устройство у административного здания одного из правоохранительных органов.

СБУ задержала агентку рф

Как выяснило следствие, исполнительницей оказалась 29-летняя жительница Винницы с наркотической зависимостью. Она вышла на россиян через Telegram, отыскивая подработку, и в итоге согласилась на сотрудничество.

После вербовки ее направили в Павлоград на Днепропетровщине. Там женщина нашла в тайнике взрывчатку, оставленную российскими кураторами. Далее она получила новую задачу — переехать в Днепр, поселиться в съемной квартире, обследовать территорию вокруг здания правоохранителей и найти место для нового тайника, где она должна была оставить взрывчатку.

После этого организаторы планировали передать координаты другому исполнителю, который должен был забрать устройство, заложить его возле целевого объекта и активировать.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение: успели найти и обезвредить взрывчатку, а также задержали женщину, когда она пыталась скрыться из города. Ее задержали на блокпосту при попытке выехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала скрываться.

Женщине уже доложено о подозрении по факту подготовки теракта (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины). Пока она под стражей. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Операцию проводило управление СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Под Волчанском украинские военные фиксируют участие в боях иностранных наемников, в частности из Китая, Пакистана, стран Центральной Азии и Африки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита к бойцам 57-й отдельной мотопехотной бригады.