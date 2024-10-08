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В Днепре за 20 минут выпала месячная норма осадков: что делается в городе

Коммунальщики Днепра продолжают ликвидировать последствия непогоды, накрывшей город 7 октября

сегодня, 12:14
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Недилько Ксения

В Днепре за 20 минут выпала месячная норма осадков: что делается в городе

Ликвидация последствий непогоды в Днепре. Фото: ДГС

7 октября в Днепре через 20 минут выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепровского городского совета.

Коммунальщики Днепра фиксировали обращение горожан и ликвидировали последствия непогоды. В частности, диспетчерская служба КП "Горсвет" зарегистрировала один обрыв линии внешнего освещения. Она была обезопасена еще вчера, сегодня будут работы по восстановлению.

Дорожные рабочие со вчерашнего дня убирают сломанные ветки, очищают решетки ливневой канализации. Коммунальная техника ночью ликвидировала намывы на дорогах.

Бригады КП "УРЕА" дежурили по городу, очищали решетки ливневой канализации от нанесенного мусора и выполнили аварийную прочистку коллекторов в местах локальных подтоплений. Сегодня коммунальщики будут продолжать обследовать решетки и обслуживать коллекторы.

В КП "Горзеленстрой" поступило 2 обращения. На Сечеславской Набережной одно дерево упало, еще одно наклонилось. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

В Днепре за 20 минут выпала месячная норма осадков: что делается в городе - фото 2
В Днепре за 20 минут выпала месячная норма осадков: что делается в городе - фото 3
В Днепре за 20 минут выпала месячная норма осадков: что делается в городе - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Днепровском горсовете присвоили 34 миллиона на рекламе

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств из бюджета Днепра, которой нанесли государству ущерб в минимум 34 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

По материалам дела, соответствующую сумму присвоили трое владельцев местных рекламных агентств, действовавших в сотрудничестве с чиновниками горсовета. Сделка заключалась в том, что тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности Днепровского горсовета выигрывали "свои предприниматели". Таким образом, они присвоили почти треть из общей суммы в 123 млн грн, которые горсовет заложил на собственную популяризацию в течение 2021-2023 годов.



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