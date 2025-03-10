В Днепре водитель провез работника ТЦК на капоте Tesla (ВИДЕО)

Скандальный инцидент с работником ТЦК произошел, вероятно, в Днепре. В местных пабликах распространилось видео, где мужчина в военной форме, как утверждается, работник ТЦК едет на капоте автомобиля, как утверждается, марки Tesla.

Скриншот из видео

При этом военный подает знаки, чтобы водитель остановился, а тот, в свою очередь, снимает все на видео. Скорость при этом не маленькая. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал , что в Хмельницком задержали двух мужчин, избивших военнослужащих ТЦК и СП.

"Двое находившихся в розыске граждан во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения", – отмечают в ведомстве.

Сообщается, что правонарушители задержаны и переданы в правоохранительные органы, им грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.

"Напоминаем: военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе влекут административную или уголовную ответственность. Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки укомплектованы преимущественно военнослужащими, потерявшими здоровье на войне, и не могут проходить службу в боевых частях.

Они продолжают службу в тыловых подразделениях, выполняя важные задачи для обороны страны", – заявили в Хмельницком ОТЦК и СП.