logo

BTC/USD

80521.30

ETH/USD

2032.01

LTC/USD

93.50

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр В Днепре водитель провез работника ТЦК на капоте Tesla (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре водитель провез работника ТЦК на капоте Tesla (ВИДЕО)

В Днепре водитель сбил работника ТЦК и провез на капоте

сегодня, 16:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Скандальный инцидент с работником ТЦК произошел, вероятно, в Днепре. В местных пабликах распространилось видео, где мужчина в военной форме, как утверждается, работник ТЦК едет на капоте автомобиля, как утверждается, марки Tesla.

В Днепре водитель провез работника ТЦК на капоте Tesla (ВИДЕО)

Скриншот из видео

При этом военный подает знаки, чтобы водитель остановился, а тот, в свою очередь, снимает все на видео. Скорость при этом не маленькая. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал , что в Хмельницком задержали двух мужчин, избивших военнослужащих ТЦК и СП.

"Двое находившихся в розыске граждан во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения", – отмечают в ведомстве.

Сообщается, что правонарушители задержаны и переданы в правоохранительные органы, им грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.

"Напоминаем: военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе влекут административную или уголовную ответственность. Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки укомплектованы преимущественно военнослужащими, потерявшими здоровье на войне, и не могут проходить службу в боевых частях.

Они продолжают службу в тыловых подразделениях, выполняя важные задачи для обороны страны", – заявили в Хмельницком ОТЦК и СП.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости