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В Днепре во время теракта погиб товарищ Филатова

Сегодня утром в Днепре взорвали товарища Филатова

сегодня, 14:13
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Недилько Ксения

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал гибель главы Левобережной администрации Юрия Федько, передает портал "Комментарии".

В Днепре во время теракта погиб товарищ Филатова

Место теракта в Днепре. Фото: Суспільне

Филатов заявил, что теракт расследуют лучшие профессионалы. Так что никакого официального комментария без правоохранителей он предоставлять не будет.

"Почивай с миром, мой друг, еще со студенческих времен. Неуемная боль.

Я знаю, что это меня слышишь сейчас, братик. Единственный, кто был в мэрии со мной на "ты", – написал мэр.

Трагедия произошла сегодня утром – автомобиль мужчины взорвался, чиновник получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице. Его жена тоже пострадала.

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Продолжается расследование и поиск причастных.

В Днепре во время теракта погиб товарищ Филатова - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сообщение о взрыве в Днепре поступило в полицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля — местный чиновник и его жена получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Днепропетровской области.

Позже стало известно, что из-за взрыва пострадал Юрий Федько и его жена. Он был главой Левобережной администрации горсовета. Предварительная причина – теракт.

Чиновника пытались спасти в реанимации, но не удалось, мужчина умер.                                                                                                                                                                                                                                                            



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