24 августа в парке Шевченко в Днепре произошел несчастный случай – на ребенка упала декоративная инсталляция в виде барного стула. В результате удара у девочки диагностировали проломленный череп, сейчас она находится в коме.
В Днепре в парке на ребенка упала инсталляция: девочка в коме
Как передает "Наш город Днепр", в КП "Городская инфраструктура" сообщили, что уже начали внутреннее служебное расследование. Там отметили, что инсталляция была установлена исключительно в качестве фотозоны и не предназначалась для детских развлечений или эксплуатации.
В настоящее время предприятие сотрудничает с правоохранителями и предоставляет всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств трагедии.
По данным "Днепр оперативный", 9-летняя Ева, на которую в парке Шевченко упал огромный стул, сейчас в операционной в реанимации. Как сообщил отец маленькой девочки, в эти минуты он находится рядом с дочерью и ждет хороших новостей от врачей.
Каретой скорой помощи девочку забрали в больницу, сейчас она находится в реанимации. Долгое время ни отца, ни бабушку Евы к ней не подпускали. Лишь вечером после проведения всех обследований Сергея пустили к дочери.
По предварительным прогнозам от медиков маленькая Ева проведет в коме от двух до четырех дней, за это время ей проведут ряд операций и обследований, после чего планируют будить.
По словам Сергея – отца травмированной девочки, ему уже несколько раз звонил какой-то мужчина и назывался начальником охраны парка, интересовался состоянием дочери, однако никакой помощи не предлагал.
"А семья помощи все же нуждается.
Во-первых: отец Евы просит огласки этой ситуации, ведь по словам звонивших правоохранителей, дело квалифицировали, как несчастный случай, а не нарушение безопасности в общественных местах.
Во-вторых: Сергей предполагает, что его семье потребуется правовая помощь, поэтому ищет адвоката, который сможет представлять его интересы как в полиции, так и в будущих судах, если до них дойдет", – говорится в сообщении.
