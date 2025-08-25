В Днепре в парке на ребенка упала инсталляция: девочка в коме

24 августа в парке Шевченко в Днепре произошел несчастный случай – на ребенка упала декоративная инсталляция в виде барного стула. В результате удара у девочки диагностировали проломленный череп, сейчас она находится в коме.

Как передает "Наш город Днепр", в КП "Городская инфраструктура" сообщили, что уже начали внутреннее служебное расследование. Там отметили, что инсталляция была установлена исключительно в качестве фотозоны и не предназначалась для детских развлечений или эксплуатации.

В настоящее время предприятие сотрудничает с правоохранителями и предоставляет всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств трагедии.

По данным "Днепр оперативный", 9-летняя Ева, на которую в парке Шевченко упал огромный стул, сейчас в операционной в реанимации. Как сообщил отец маленькой девочки, в эти минуты он находится рядом с дочерью и ждет хороших новостей от врачей.

"Ева вчера выступала, она ходит на танцы, в парке Шевченко был концерт. Я привез ее и бабушку туда в 9 утра, а сам уехал на работу. В 13:00 мне позвонила мать, сказала, что сейчас должно быть награждение, а потом они сами на маршрутке поедут домой. Однако уже в 13:35 я получил еще один звонок со словами "срочно приезжай сюда, Ева упала и сильно травмировалась", – рассказывает Сергей, отец девочки.

Каретой скорой помощи девочку забрали в больницу, сейчас она находится в реанимации. Долгое время ни отца, ни бабушку Евы к ней не подпускали. Лишь вечером после проведения всех обследований Сергея пустили к дочери.

"Еве сделали КТ и МРТ, и только через несколько часов после обследования мне разрешили зайти к ней. Но дочь уже ввели в искусственную кому. Мне врачи показали и объяснили, что у Евы две трещины в черепе. Одна над правым глазом, другая на затылке, она огромная, сантиметров 10-15 и по форме напоминает молнию, которую рисуют на электрощитках".

По предварительным прогнозам от медиков маленькая Ева проведет в коме от двух до четырех дней, за это время ей проведут ряд операций и обследований, после чего планируют будить.

По словам Сергея – отца травмированной девочки, ему уже несколько раз звонил какой-то мужчина и назывался начальником охраны парка, интересовался состоянием дочери, однако никакой помощи не предлагал.

"А семья помощи все же нуждается. Во-первых: отец Евы просит огласки этой ситуации, ведь по словам звонивших правоохранителей, дело квалифицировали, как несчастный случай, а не нарушение безопасности в общественных местах. Во-вторых: Сергей предполагает, что его семье потребуется правовая помощь, поэтому ищет адвоката, который сможет представлять его интересы как в полиции, так и в будущих судах, если до них дойдет", – говорится в сообщении.

