В Днепре утром произошел взрыв: взорвали авто чиновника

Сообщение о взрыве в Днепре поступило в полицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля — местный чиновник — и его жена получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Днепропетровской области.

Подрыв авто в Днепре. Фото: НПУ

На место выехал первый заместитель Главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Днепре произошло попадание в жилой дом в результате атаки БпЛА. Ночью начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Позже он опубликовал фото разрушенного частного двора и сгоревшего автомобиля:

"В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно".

Затем количество раненых увеличилось до трех, стало известно, что женщина 66 лет госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь. По данным Сергея Лысака на утро, ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА. Из-за массированной атаки беспилотниками являются повреждения в Днепре и пригороде.

Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, авто, газопровод и линия электропередач. Пожары спасатели погасили.