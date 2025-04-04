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В Днепре утром произошел взрыв: взорвали авто чиновника

В результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена: полиция Днепропетровщины работает на месте происшествия

сегодня, 09:22
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Недилько Ксения

Сообщение о взрыве в Днепре поступило в полицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля — местный чиновник — и его жена получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Днепропетровской области.

В Днепре утром произошел взрыв: взорвали авто чиновника

Подрыв авто в Днепре. Фото: НПУ

На место выехал первый заместитель Главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Днепре утром произошел взрыв: взорвали авто чиновника - фото 2
В Днепре утром произошел взрыв: взорвали авто чиновника - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Днепре произошло попадание в жилой дом в результате атаки БпЛА. Ночью начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Позже он опубликовал фото разрушенного частного двора и сгоревшего автомобиля:

"В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно".

Затем количество раненых увеличилось до трех, стало известно, что женщина 66 лет госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь. По данным Сергея Лысака на утро, ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА. Из-за массированной атаки беспилотниками являются повреждения в Днепре и пригороде.

Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, авто, газопровод и линия электропередач. Пожары спасатели погасили.                                                                          



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