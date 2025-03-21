В Днепре умер мужчина, съев тараньку

На Днепропетровщине зарегистрированы первые в 2025 году случаи заболевания ботулизмом, один из которых — летальный. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина умер, съев таранку

Известно, что 18 марта в ведомство поступили 2 экстренных сообщения относительно заболеваний ботулизмом. Это семейная пара 1964 года рождения, жители г. Днепра, употреблявших в пищу сушеную нетронутую речную рыбу (тарань) домашнего приготовления.

Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в отделение реанимации городской больницы 16 марта (находится на интенсивной терапии). Мужчина обратился за медицинской помощью 17 марта и был также госпитализирован в отделение реанимации городской больницы в тяжелом состоянии, однако на следующее утро, 18 марта, мужчина скончался.

У обоих заболевших установлен диагноз "Ботулизм". По результатам санитарно-микробиологических испытаний ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", в остатках вяленой рыбы, употребляемой пострадавшими, обнаружена ДНК Cl.botulinum, Neurotoxin genes.

По этим случаям заболевания ботулизмом специалистами Днепровского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области проводится эпидрасследование.

В ведомстве отмечают, что в 2024 году на Днепропетровщине зарегистрировано 6 случаев заболевания ботулизмом. Все случаи связаны с употреблением в пищу именно рыбы (вяленая, копчено-сушеная, рыбные консервы неизвестного происхождения).

Ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям, очень опасное и во многих случаях смертельное токсико-инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, зараженных микробом группы клостридий. Споры клостридии в большом количестве присутствуют в почве, где могут существовать долгие годы.

Сам возбудитель не опасен для здоровья человека, опасность представляет ботулотоксин, производящий Cl . botulinum . Когда ботулотоксин попадает в желудок человека, соляная кислота не разрушает его, токсин с кровью распространяется организмом на головной и спинной мозг, вызывая тяжелые последствия.

От человека к человеку инфекция не передается. Больной человек может представлять опасность только из-за выделения в окружающую среду бактерий ботулизма с калом.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 ч после потребления зараженной продукции. Инкубационный период составляет от 2-3 часов до 10 дней.

Симптомы ботулизма: повышенная температура, сухость во рту, осложнение глотания, невнятность речи, двоение в глазах, помутнение и опущение век, мышечная слабость, головокружение, тошнота и рвота, понос, вздутие живота и запоров, поражение мышц шеи и конечностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сырая рыба, хоть и является деликатесом во многих культурах, несет в себе серьезные риски для здоровья. Неправильная обработка и хранение может привести к заражению паразитами, бактериями и вирусами, которые могут вызвать серьезные заболевания.