В Днепре — трагический случай: от столбняка умер 14-летний ребенок

В Днепре зафиксирован летальный случай из-за заболевания столбняком. Умер 14-летний парень. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает портал "Комментарии".

В Днепре ребенок умер от столбняка

Также в городе зафиксирован случай коклюша и 6 подозрений на корь.

Всего за неделю в области выявлено более 8,2 тысяч больных ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на прошлой неделе. Эпидемический порог не превышен.

"Серьезных последствий часто можно избежать – достаточно вовремя привиться. Заботьтесь о себе и своих близких", – заметил Лукашук.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский журналист, ведущий и актер Алексей Суханов называет себя убежденным фаталистом и относится к своему здоровью с определенным легкомыслием. Такое отношение сыграло с ним злую шутку. В недавнем интервью Екатерине Трушик Суханов признался, что ему диагностировали сахарный диабет. Заболевание начало развиваться несколько лет назад, но ведущий обратился к врачам только тогда, когда симптомы стали невыносимыми.

"Я безответственный человек и, пока организм не скажет: "Все, кранты", я никуда не уйду. У меня, кстати, так оказался сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно, из-за того что у меня просто не было сил. Ни физических, ни эмоциональных. Я прихожу к врачу, он говорит: Давайте сдадим анализы". А потом он говорит: "А я не знаю, как вы работали с такими анализами, где вы силы брали". Он мне сказал, что сахарный диабет, и началось лечение", – рассказал Суханов. Также он признался, что не всегда тщательно выполняет предписания врачей: "Я и таблетки забываю принимать. Ну, я такой человек. Я фаталист".