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В Днепре судья присвоил чужую квартиру: как ему это удалось

Высший совет правосудия рассматривает вопрос о его отстранении и заключении под стражу

сегодня, 14:34
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Амбарцумян Анна








В Днепре судья решил воспользоваться своим статусом не для правосудия, а для мошенничества. Он арендовал жилье, затем незаконно оформил его на себя, используя поддельные документы и связи в судебной системе. Но план провалился: Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему, а самого служителя Фемиды теперь может ждать реальный тюремный срок.

В Днепре судья присвоил чужую квартиру: как ему это удалось

В Днепре судья присвоил чужую квартиру. Фото: dbr.gov.ua

Как сообщает ГБР, судья Бабушкинского райсуда Днепра снял квартиру в историческом центре города, но уже через два месяца прекратил платить аренду и заблокировал доступ владелицы к жилью. Он обратился в другой районный суд, где его коллега принял решение о передаче недвижимости в собственность подозреваемого.

Ключевым "доказательством" стала расписка о получении 412 тысяч гривен за якобы покупку квартиры. Однако экспертиза подтвердила, что подпись владелицы поддельная, а сама она никаких денег не получала. Более того, реальная стоимость жилья почти вдвое выше – около 1 миллиона гривен.


Во время обысков у судьи изъяли телефон с поличным. Ему выдвинуто подозрение по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и введении суда в заблуждение, которое предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Высший совет правосудия рассматривает вопрос о его отстранении и заключении под стражу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении судьи из Киевщины, который во время военного положения уехал на отдых в Карибы, используя поддельные документы. Вместе с ним в суд попадет и адвокат, помогавший организовать фальшивые бумаги для поездки.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-suddi-z-dnipra-yakij-privlasniv-orendovanu-nim-kvartiru
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