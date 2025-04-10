В Днепре школьники устроили драку в гимназии

В Днепре подростки устроили потасовку в раздевалке гимназии. Все сняли на видео и выложили в Интернет.

Скриншот из видео

Полиция Днепра проверяет обстоятельства инцидента в учебном заведении . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правоохранителей.

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирована драка между подростками в одном из учебных заведений Днепра.

На место происшествия оперативно прибыли работники ювенальной превенции Днепровского районного управления полиции №2. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети распространяется видео, на котором учитель нецензурно ругается на ученика, после чего дает ему пощечину и угрожает физической расправой. В местных пабликах отмечается, что инцидент произошел в винницком лицее.

"Еще раз с*ка ты мне ляпнешь здесь, я тебе е*альник расфигачу. И ты уйдешь отсюда в соплях", — сказал ученику учитель и дал ему пощечину, после чего сказал, что хорошо, что не дал с кулака. В чем причина такого поведения неизвестно, что именно сделал парень, чтобы его так ударил педагог.

В полиции Винницкой области отреагировали на конфликт и отметили, что по факту конфликта между учителем и учеником в одном из лицеев Винницкого района полиция проводит расследование. Событие произошло 1 апреля. На следующий день об этом стало известно ювенальным полицейским и сведения сразу были зарегистрированы. Установлено, что инцидент начался из-за того, что ученик 10 класса во время урока не реагировал на замечания учителя. Мужчина ударил подростка и грубо высказывался. По этому факту полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и пытки) Уголовного кодекса Украины. Участники опрошены. Продолжаются следственные действия. Все происшествия инсталлируются.