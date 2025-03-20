В Днепре сбили беременную женщину с детьми: пострадавшей сделали кесарево сечение

17 марта в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП – водитель ЗАЗ сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшая была в положении, ей сделали кесарево сечение, новорожденная девочка выжила, однако врачи не берутся давать прогнозы. Старшие сыновья тоже в больнице.

ДТП в Днепре

Как рассказал муж пострадавшей Максим в комментарии Суспильному, жена забрала старшего сына из школы, а младшего из садика. Все вместе шли домой.

"Это был именно последний переход дороги перед нашим домом. Я сразу побежал на место, увидел свою жену, когда ее уже забирала скорая. В течение пяти минут, очень быстро, приехала еще одна скорая, и уже с детьми мы поехали в больницу", — сказал он.

По словам Максима, сейчас 8-летнему Степану прооперировали берцовую кость, у 6-летнего Всеволода сотрясение мозга, оба сейчас в больнице. Все время мужчина находится с детьми, ежедневно приезжает к жене.

Как отметил заместитель медицинского директора Александр, беременную женщину в медучреждение доставили в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Анастасия была на восьмом месяце беременности. Медики приняли решение немедленно провести кесарево сечение.

"При обследовании выяснили, что есть угроза жизни ребенка. Пациентка была срочно подана в операционную, врачи-гинекологи сделали операцию. И ребенок живой госпитализирован в отделение реанимации новорожденных", — рассказал он.

Медик добавил: после стабилизации новорожденную девочку перевели в реанимационное отделение другого медучреждения. У грудного ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. У роженицы также повреждение тканей головного мозга и переломы ключицы и ноги. Сейчас врачи не берутся давать прогнозы по поводу состояния мамы и ребенка.

Представитель Днепровского управления полиции Анна Пономаренко рассказала, что 58-летнего мужчину, сбившего беременную и двух ее сыновей, правоохранители задержали сразу на месте ДТП.

"Водителю сообщено о подозрении по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения". Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Следствие продолжается", — сказала она.

Максим говорит: с ним связалась дочь водителя, сбившего его жену и детей. Родные подозреваемого готовы финансово помогать потерпевшей семье.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 марта на Днепропетровщине столкнулись две фуры и легковушка: есть погибшие и раненые.

Известно, что в Dacia Logan ехали пять человек. Легковушка двигалась в сторону Кривого Рога, пытался обогнать бензовоз, но задел его. Вылетел на встречную и столкнулся лоб в лоб с грузовиком АТБ. От удара Dacia опрокинулась. Водитель и один из пассажиров легковушки скончались на месте. Обоим по 18. Еще трое подростков были госпитализированы с тяжелыми травмами. Предварительно, им по 16-17 лет.