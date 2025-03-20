В Днепре сбили беременную женщину с детьми: пострадавшей сделали кесарево сечение

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
17 марта в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП – водитель ЗАЗ сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшая была в положении, ей сделали кесарево сечение, новорожденная девочка выжила, однако врачи не берутся давать прогнозы. Старшие сыновья тоже в больнице.
ДТП в Днепре
Как рассказал муж пострадавшей Максим в комментарии Суспильному, жена забрала старшего сына из школы, а младшего из садика. Все вместе шли домой.
По словам Максима, сейчас 8-летнему Степану прооперировали берцовую кость, у 6-летнего Всеволода сотрясение мозга, оба сейчас в больнице. Все время мужчина находится с детьми, ежедневно приезжает к жене.
Как отметил заместитель медицинского директора Александр, беременную женщину в медучреждение доставили в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Анастасия была на восьмом месяце беременности. Медики приняли решение немедленно провести кесарево сечение.
Медик добавил: после стабилизации новорожденную девочку перевели в реанимационное отделение другого медучреждения. У грудного ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. У роженицы также повреждение тканей головного мозга и переломы ключицы и ноги. Сейчас врачи не берутся давать прогнозы по поводу состояния мамы и ребенка.
Представитель Днепровского управления полиции Анна Пономаренко рассказала, что 58-летнего мужчину, сбившего беременную и двух ее сыновей, правоохранители задержали сразу на месте ДТП.
Максим говорит: с ним связалась дочь водителя, сбившего его жену и детей. Родные подозреваемого готовы финансово помогать потерпевшей семье.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 марта на Днепропетровщине столкнулись две фуры и легковушка: есть погибшие и раненые.
Известно, что в Dacia Logan ехали пять человек. Легковушка двигалась в сторону Кривого Рога, пытался обогнать бензовоз, но задел его. Вылетел на встречную и столкнулся лоб в лоб с грузовиком АТБ. От удара Dacia опрокинулась. Водитель и один из пассажиров легковушки скончались на месте. Обоим по 18. Еще трое подростков были госпитализированы с тяжелыми травмами. Предварительно, им по 16-17 лет.
Новости