В Днепре разворовали деньги, выделенные на оборону: подробности

В Днепре нарушались требования проведения публичных закупок, что привело к растрате бюджетных средств, выделенных на Программу содействия территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы.

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В Бюро экономической безопасности заявили, что расследование по делу было завершено и направлено в суд обвинительным актом по фактам растраты средств Днепровского городского совета.

Следствие установило, что бывший директор одного из департаментов Днепровского горсовета, злоупотребляя своим служебным положением, нарушил требования проведения публичных закупок.

“Должностное лицо в начале полномасштабного вторжения заключило прямые договоры на покупку 268 дизель-генераторов по значительно завышенным ценам. Общая стоимость трех сделок составляет около 24 млн грн. Все тендеры были проведены без анализа рынка и запросов официальным представителям и изготовителям генераторов”, — сообщили в БЭБ.

Также отмечается, что в дальнейшем компании поставили товар, а подозреваемый подписал расходные накладные.

Выводами судебных экономических экспертиз установлено, что стоимость товаров была завышена в общей сложности на 3,5 млн. грн.

Сообщили о подозрении бывшему директору департамента Днепровского горсовета, а именно:

– ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата находившегося в его ведении чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах,

– ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса.

"За растрату государственных средств подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества", — говорится в сообщении БЭБ.

Напомним, что в начале 2025 года, как писал портал "Комментарии", Россия обстреляла Днепр баллистикой.