В Днепре расследуют избиение активистки и препятствование работе журналиста

При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра по заявлениям журналиста Национального союза журналистов Украины и активистки акции "Деньги на ВСУ" начаты уголовные производства по фактам препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и умышленного совершения насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившие телесных повреждений .1 1. ст. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Акция "Деньги на ВСУ" в Днепре. Фото: Суспильне

По данным следствия, 23 октября 2024 журналист и общественные активисты прибыли в помещение Днепровского городского совета во время проведения очередной сессии для общения с депутатами. Традиционная акция "Деньги на ВСУ" проводится для того, чтобы из местного бюджета были выделены средства в помощь Силам обороны Украины.

С целью препятствования исполнению журналистом профессиональных обязанностей сотрудник КП горсовета не допускал его в сессионный зал и закрыл в соседнем помещении.

Кроме этого, депутат горсовета толкнула в лицо активистку мирной акции.

В настоящее время продолжаются процессуальные и следственные действия.

По данным местных пабликов, толкнувшая в лицо депутат – депутат Днепровского городского совета от депутатской фракции Политической партии "Пропозиція", заведующая аллергологическим отделением КЗ "Днепровское клиническое объединение скорой медицинской помощи" Евгения Дитятковская.

Депутат дала комментарий после инцидента, попавшего на видео.

Чиновница говорит, что активисты заблокировали ее автомобиль и нарушали личное пространство.

"Да, я не выдержала, я извиняюсь. Покажите мою руку, она совсем маленькая. Она лезла в мое окно и я так ее рукой. Я не имела права так нервничать и реагировать, это да. Но иногда обиды доходят до апогея", — говорит Дитятковская.