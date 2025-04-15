В Днепре провели уникальную операцию на головном мозге, во время которой пациент был в сознании

В Днепре медики провели уникальную операцию, которая еще недавно казалась доступной только высокоспециализированным клиникам за границей. В Региональном медицинском центре семейного здоровья впервые была выполнена сложная нейрохирургическая операция на головном мозге с применением методики awake surgery — то есть с пробуждением пациента во время вмешательства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию медучреждения.

В Днепре провели уникальную операцию

44-летний пациент обратился к врачам с постоянными жалобами на головную боль. Обследование с помощью магнитно-резонансной томографии выявило новообразование в левой височной части и участке островка мозга. По предварительным данным, речь шла о диффузной глиоме — растущей опухоли в функционально значимых тканях.

Особенностью этой клинической ситуации стало то, что опухоль локализовалась в языковой зоне мозга – именно там, где расположены центры, ответственные за речь и понимание языка. Стандартное хирургическое вмешательство несло риск необратимой потери языка и когнитивных способностей. В этой связи специалисты Центра приняли решение провести операцию с пробуждением пациента, чтобы в режиме реального времени выявить и сохранить речевые функции.

Что такое Awake surgery

Операция с пробуждением или awake surgery — это сверхсложная методика, требующая идеальной слаженности действий между всеми членами команды. На первом этапе пациента погрузили в медикаментозный сон. Когда же хирург добрался до функционально важного участка мозга, пациента пробудили. В это время с ним работала нейропсихолог: пациент отвечал на вопросы, называл предметы, повторял слова. Это позволило точно локализовать речевые зоны и избежать их повреждения.

Таким образом, хирурги смогли максимально безопасно удалить опухоль, не нарушив речевых и когнитивных функций. Это стало возможным благодаря сверхточному нейрофизиологическому мониторингу и профессиональной подготовке команды.

Подготовка к операции длилась несколько недель .

Операция прошла успешно: опухоль удалось максимально удалить, при этом сохранены речевые функции и когнитивные способности. Пациент уже восстанавливается и чувствует себя хорошо. По результатам гистологического исследования, выявленная опухоль является доброкачественной. В дальнейшем пациент будет находиться под динамическим наблюдением.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Великобритании впервые женщина смогла выносить и родить ребенка после важной операции.