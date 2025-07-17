В Днепре, на пруду в Новокодакском районе, произошла беда – утонул ребенок 2021 года рождения. Его тело из воды достали местные жители. Спасатели не привлекались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Днепре произошла трагедия с 4-летним ребенком: что известно

Спасатели отмечают, что это лишь один из нескольких трагических случаев за минувшие сутки. Всего в разных регионах погибли 7 человек. В Черкасской области удалось спасти двоих.

С начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них – 42 детей!

"Каждая такая новость – как удар. И, что страшнее, их становится все больше. Мы все хотим отдохнуть, особенно летом. Но, пожалуйста, не оставляйте детей у воды. Бдительность – это то, что может спасти жизнь", – отмечают в ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине массово утопают люди. Только за последние сутки 16 июля вода унесла жизни 12 человек. Среди них – ребенок 2016 г.р., который утонул на пляже "Аква Жур" в Харькове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Роковые случаи зафиксированы в разных уголках страны – Николаевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской, Ровенской, Днепропетровщине, Черниговской, Кировоградской и в Киеве.

"Статистика поражает своей жестокостью: с начала прошлого года на водных объектах Украины погибли 463 человека, из них – 41 ребенок. Эти цифры должны стать тревожным сигналом для каждого. Вода не прощает неосторожности", – отмечают спасатели.