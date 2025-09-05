logo

В Днепре произошел масштабный пожар: что пылает

В Днепре из-за пожара поднимается огромный столб дыма

5 сентября 2025, 17:01
В Днепре сегодня днем произошел масштабный пожар на предприятии на правом берегу. Об этом сообщают местные медиа. Как известно, возгорание не связано с обстрелами. Огромный столб дыма виднеется из всех уголков города.

Около 14.00 загорелся склад на территории бывшего комбайнового завода. В небо поднялся столб густого дыма, слышны взрывы, как сообщается, взрываются газовые баллоны.

Улицу Академика Белелюбского перекрыли из-за масштабного пожара на складе бывшего завода.

На месте работают спасатели и полиция, эвакуирован персонал соседних помещений.

Проводится эвакуация людей вблизи очага пожара, а пламя на складах распространяется, сообщают очевидцы.

Движение транспорта в сторону возгорания перекрыто по нескольким направлениям.

                                                                                                 

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью враг массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Приблизительно в половине второго ночи в Днепре начали раздаваться взрывы: "Шахеды" атаковали преимущественно левобережную часть областного центра.

По данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, защитники неба ликвидировали 15 из них, обстрел продолжался до 02:39. В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно встали спасатели.

В ночь на 5 сентября во время атаки горожане слышали, что на Слобожанском проспекте спасатели призвали закрыть окна из-за химической опасности. ГСЧС опровергла эту информацию: воздух чист, угрозы для людей нет. Все мероприятия, проводимые спасателями, были превентивными.



