Облако в форме "ядерного гриба" испугало жителей Днепра: что произошло

2 сентября жители Днепра стали свидетелями необычного атмосферного явления в виде огромного белого облака, напоминавшего "ядерный гриб". Фото и видео мгновенно заполонили соцсети, а некоторые жители даже обеспокоились, не произошло ли техногенной катастрофы.

Облако в Днепре в форме ядерного гриба. Фото из открытых источников

Как объясняют синоптики, причин для паники нет. Это природное явление, которое возникает вследствие развития мощных кучево-дождевых облаков. Специалисты называют такое образование "облако-наковальня". Она формируется летом, когда сильные потоки теплого воздуха поднимаются вверх. Однако на определенной высоте облако встречает "атмосферный потолок" из слоя теплого воздуха, который останавливает его вертикальный рост.

"Облако развивается, поток формирует, уносит вверх теплый воздух. Но доходит до ледяного условного атмосферного потолка и этот потолок не дает дальше развиваться процессу. Что облака дальше делать? Она растекается в стороны, образуя такую ​​красивую форму гигантского гриба", – объясняет синоптикиня Наталья Диденко.

Хотя они выглядят эффектно и угрожающе, метеорологи успокаивают, что это совершенно естественное явление. Однако облака такого типа могут являться сигналом к непогоде. Обычно они сопровождаются грозами, сильными ливнями, градом и шквалистым ветром.

Такие облака могут достигать огромных размеров. Нижний предел формируется на высоте 200-400 метров, а верхний поднимается до 8, а иногда и 12-14 километров. Подобные образования чаще всего наблюдаются в теплое время года, когда разница температур между земной поверхностью и верхними слоями атмосферы создает мощные восходящие потоки.

Таким образом жители Днепра могут быть спокойны, ведь "ядерный гриб" в небе не связан со взрывами или опасностью. Это всего лишь яркий пример красивого атмосферного явления.

