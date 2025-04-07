В Днепре под колесами бензовоза погибла женщина (ВИДЕО)

ДТП в Днепре

Сегодня в Днепре около 12:00 бензовоз ехал со стороны просп. Леси Украинки по Сергея Нигояна в направлении просп. Мазепы. У станции метро "Метростроителей" женщина начала перебегать дорогу.

Фура стояла в левой полосе. Женщина попала в слепую зону грузовика и оказалась под его колесами.

На месте инцидента находится сын погибшей. Мужчина рассказал, что его матери было 80 лет.

По состоянию на 14:50 движение на дороге затруднено, поскольку заняты две полосы. Водители объезжают место ДТП по тротуару или по встречной полосе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 17 марта в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП – водитель ЗАЗ сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшая была в положении, ей сделали кесарево сечение, новорожденная девочка выжила, однако врачи не берутся давать прогнозы. Старшие сыновья тоже в больнице.

Как рассказал муж пострадавшей Максим в комментарии Суспильному, жена забрала старшего сына из школы, а младшего из садика. Все вместе шли домой.

"Это был именно последний переход дороги перед нашим домом. Я сразу побежал на место, увидел свою жену, когда ее уже забирала скорая. В течение пяти минут, очень быстро, приехала еще одна скорая, и уже с детьми мы поехали в больницу", — сказал он.

По словам Максима, сейчас 8-летнему Степану прооперировали берцовую кость, у 6-летнего Всеволода сотрясение мозга, оба сейчас в больнице. Все время мужчина находится с детьми, ежедневно приезжает к жене.

Как отметил заместитель медицинского директора Александр, беременную женщину в медучреждение доставили в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Анастасия была на восьмом месяце беременности. Медики приняли решение немедленно провести кесарево сечение. Позже стало известно, что пострадавшая семья из Бахмута.