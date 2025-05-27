В Днепре неадекватная женщина напала на детей в школе: учительница повалила ее на землю (ВИДЕО)

Сегодня в гимназии №140 города Днепр неизвестная женщина напала на детей — по словам очевидцев, она могла быть выпившая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Скриншот из видео

Одна из учителей учебного заведения мгновенно среагировала и остановила нападающую, защитив учеников, она повалила неадекватную женщину на землю и держала ее до приезда правоохранителей.

Полиция уже задержала женщину. Гражданку вывели за территорию школы. Как отмечают в пресс-службе патрульной полиции области, на нее составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Новом мосту в Днепре девушка хотела спрыгнуть вниз. Перелезла через перила – секунды решали все. Такое видео было распространено в соцсетях.

На видео видно, что девушку заметили прохожие. Один человек вцепился в нее, другой бросился на помощь. Еще одна женщина стояла рядом – поддерживала морально. Вместе вытащили обратно. Полиция и медики приехали быстро. Девушка жива, в безопасности, с ней работают специалисты.

Также "Комментарии" писали , что в сети распространяется видео, на котором учитель нецензурно ругается на ученика, после чего дает ему пощечину и угрожает физической расправой. В местных пабликах отмечается, что инцидент произошел в винницком лицее.

"Еще раз с*ка ты мне ляпнешь здесь, я тебе е*альник расфигачу. И ты уйдешь отсюда в соплях", — сказал ученику учитель и дал ему пощечину, после чего сказал, что хорошо, что не дал кулаком. В чем причина такого поведения неизвестно, что именно сделал парень, чтобы его так ударил педагог.