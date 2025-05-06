В Днепре мужчинам приписывали ВИЧ, чтобы избежать мобилизации

Военнообязанные, которые проходили ВЛК в одном из Днепровских РТЦК и СП, могли за вознаграждение заказать у фигурантов "услугу" по снятию с военного учета. тюрьмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции Украины.

Киберполицейские Днепропетровщины совместно со следователями следственного управления ГУНП в области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в начале года разоблачили должностных лиц и врачей военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений города Днепра, фальсифицировавших результаты анализов крови на ВИЧ.

В дальнейшем злоумышленники вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Такие манипуляции давали возможность "больным" мужчинам за деньги сняться с военного учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

В январе этого года правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте.

В конце апреля в ходе следующего этапа расследования проведено еще 11 обысков и шестерым злоумышленникам объявлены подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного Кодекса Украины.

В настоящее время шестерым подозреваемым по ходатайству следователей уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Житомирском ТЦК отреагировали на скандальное видео со служебного совещания, которое "слили" в сеть.

Задержанная подозреваемая, фото: НПУ