В Днепре мужчина прыгнул с Центрального моста (ВИДЕО)

Центральный мост в Днепре

9 декабря в 14:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в воду с Центрального моста города Днепр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Днепропетровщины.

По прибытию к месту происшествия работники водолазно-спасательного подразделения ГСЧС изъяли мужчину, 1995 года рождения, из воды и лодкой транспортировали его на берег, где передали медикам.

К работам привлечены 3 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

В соцсетях опубликовали видео, как мужчина идет по центральному мосту, а затем резко прыгает с него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Днепре массово минируют школы и другие здания: ежедневно срывается обучение детей

В Днепре массово минируют школы, а также другие здания. Каждый день в городе срывают учебный процесс анонимными сообщениями о заминировании. Всего за минувшие сутки "заминировали" более полутысячи помещений, в частности, поступило 2 сообщения о заминировании:

◾ Главного управления пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области;

◾ Объектов инфраструктуры и учебных заведений.

Полиция проверила 589 помещений, однако никаких взрывных предметов не было обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась.

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета отмечают, что из-за массовых "заминирования" страдают школы №44, №115, №130, №134, №97, №54 и №143. Поэтому образовательный процесс срывался, а детей эвакуировали на улицу. В ГумДепе Днепра сообщили, что они постоянно находятся на связи с правоохранителями и обратились в Киберполицию.