В Днепре могли закупать помощь для ВСУ по завышенным ценам

Действующие и бывшие чиновники приобрели по завышенным ценам моноочки ночного видения, тепловизоры, генераторы и другое имущество. Правоохранители направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд. За совершенное обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Обыски в Днепре. Фото: НПУ

В апреле и августе 2024 года подозрение получили директор департамента городского совета, начальники двух управлений и заместитель начальника отдела. Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, договоры были заключены с рядом коммерческих структур. Они за бюджетные средства закупили и поставили товары для нужд воинских частей.

Кроме того, моноочки, тепловизоры, генераторы, домкраты, насосы, компрессоры, инструменты и другое имущество были приобретены по завышенным ценам, они еще и не соответствовали качественным и техническим характеристикам, указанным в договорах. Следовательно сумма нанесенного ущерба составила 10,5 миллионов гривен.

Досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд города Днепра.

В зависимости от роли в преступной схеме действия директора департамента городского совета, действующего и бывшего начальников двух управлений, а также экс-заместителя начальника отдела квалифицированы по ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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