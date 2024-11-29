В Днепре массово минируют школы и другие здания: ежедневно срывается обучение детей

В Днепре массово минируют школы, а также другие здания. Каждый день в городе срывают учебный процесс анонимными сообщениями о заминировании.

Проверка школ полицией Днепра

Всего за минувшие сутки "заминировали" более полутысячи помещений, в частности, поступило 2 сообщения о заминировании:

◾ Главного управления пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области;

◾ Объектов инфраструктуры и учебных заведений.

Полиция проверила 589 помещений, однако никаких взрывных предметов не было обнаружено.

Информация о заминировании не подтвердилась.

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета отмечают, что из-за массовых "заминирований" страдают школы №44, №115, №130, №134, №97, №54 и №143. Поэтому образовательный процесс срывался, а детей эвакуировали на улицу. В ГумДепе Днепра сообщили, что они постоянно находятся на связи с правоохранителями и обратились в Киберполицию.

"Идут масштабные минирования: ожидаем срочного реагирования от полиции. Война продолжается! Образовательный процесс продолжает нести потери. Кроме ежедневных испытаний с длительными сиренами и отключениями электроэнергии, большие проблемы добавляют и сообщения о массовых минированиях учебных заведений. Постоянно находимся на связи с стражами порядка, ведь до сих пор нет четкого алгоритма действий по реагированию на чрезвычайные ситуации", — говорится в сообщении Гумдепа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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