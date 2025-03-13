В Днепре из-за удара России тысячи людей остались без света и воды

В результате утренней атаки около 10 тысяч человек на Северном и частично Южном жилмассивах Днепра остались без света и воды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Днепра Бориса Филатова.

Днепр под обстрелом оккупантов

Пункты незламности, где можно будет подзарядить гаджеты, разворачивают по адресам:

- дошкольное подразделение гимназии № 39, ул. Семафорная, 36д;

- гимназия № 39, ул. Кирилла Синельникова, 5;

- гимназия № 125, ул. Аграрная, 1;

- детсад № 43, ул. Семафорная, 15.

Школы № 24, 39, 70, 125, 43 и детсады № 43, 4, 66 перешли на дистанционное обучение.

"Энергетики работают над восстановлением света, мы ждем обновленных данных специалистов. Также количество пострадавших выросло до четырех. К счастью, трое из них получили амбулаторную помощь и вернулись домой. Одна женщина остается в городской больнице. Всего имеется около 10 поврежденных частных домов и 2 учебных заведения. Еще в 4 многоэтажках выбило более 200 окон", – отмечает Филатов.

Мэр Днепра сообщил, что коммунальщики с утра на месте. Расчищают территорию, затягивают выбитые окна пленкой и снимают замеры для установки новых.

Напомним, сегодня утром оккупанты совершили атаку БпЛА по Днепру и Днепропетровской области. "В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки. Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. Они оказывают всю необходимую медпомощь", – сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Укрзализныця сообщила об изменениях в движении нескольких поездов в результате вражеской атаки на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине.