В Днепре из реки вытащили мужчину, прыгнувшего в ледяную воду

Утром 19 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение, что недалеко от улицы Сичеславская Набережная Шевченковского района города Днепр мужчина прыгнул в воду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

По прибытию к месту происшествия водолазы-спасатели ГСЧС достали мужчину из воды и на катере транспортировали его на берег, где передали медикам.

К работам привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 9 декабря в Днепре мужчина прыгнул с Центрального моста. В 14:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в воду с Центрального моста города Днепр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Днепропетровщины.

По прибытию к месту происшествия работники водолазно-спасательного подразделения ГСЧС изъяли мужчину, 1995 года рождения, из воды и на лодке транспортировали его на берег, где передали медикам. К работам привлечены 3 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области. В соцсетях опубликовали видео, как мужчина идет по центральному мосту, а затем резко прыгает с него.

Также "Комментарии" писали, что сегодня ночью вражеская армия запустила баллистику по Днепропетровщине. В Кривом Роге раздавались мощные взрывы. О последствиях обстрела сообщил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.