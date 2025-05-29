В Днепре и области в июне будут массово отключать газ: адреса

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Недилько Ксения
В июне 2025 г. в Днепре и ряде населенных пунктов Днепровского района временно приостановят подачу газа из-за проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепровского филиала "Газсети".
Иллюстративное фото
2 июня
ул. Богдана Хмельницкого, 24
3 июня
ж/м Тополь-3, дом. 4
ул. Набережная Победы, 54
4 июня
ул. Европейская, 7а
ул. Лесопарковая, 16
ул. Сергея Ефремова, 1
ул. Макарова, 1б
5 июня
ул. Юрия Савченко, 74, 76, 78, 80, 82
пр. Богдана Хмельницкого, 38
6 июня
ул. Василия Чапленко, 16
10 июня
пер. Шевченко, 4
с/т Шиянка, 13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 37
11 июня
ул. Вознесенская, 50
17 июня
ул. Широкая, 112, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а
18 июня
ул. Старой Границы, 1, 3, 12, 13
ул. Кобзарская, 12, 16-19
пр. Свободы, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 249, 261, 263, 263а, 275б
20 июня
ул. Байдаковская, 2, 10, 12, 14
ул. Деревлянская, 1, 3/5, 4, 6-9, 11
пр. Свободы, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/б, 119, 121а, 121, 125, 127, 113, 13 139, 139а, 141
24 июня
ул. Океанская, 1-4, 6-8, 10, 12
2 июня
ул. Соколова, 25, 27, 29-31,33, 35, 37, 43,45, 51, 53
ул. Научная, 70, 70а, 71-76
ул. Осмолова, 1-9
ул. Окружная, 4, 9, 12-14, 16-19, 21, 22, 25, 28-30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 54
27 июня
ул. Дружбы, 1, 2, 4-35, 37, 39, 41, 43
ул. Львовская, 1, 5, 7, 8, 11-13
ул. Тихая, 4-6, 9, 14, 18, 20-22, 24, 26-28, 30, 32, 33, 35-39, 41
ул. Школьная, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15
ул. Янтарная, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20
ул. Центральная, 123, 125, 141, 143, 145, 154, 156, 159, 171, 180, 198, 200, 204, 206а, 210, 212, 216, 218
3-10 июня
ул. Береговая, 19, 23
ул. Днепровая, 1, 3, 19, 22, 25
с/т Маяк, 1/44
ул. Центральная, 1–118.
Возобновление газоснабжения будет происходить сразу после завершения технических работ. Важно: для повторного подключения газа необходимо предоставить доступ ко всем газифицированным помещениям. Это обязательное требование согласно Правилам технической эксплуатации систем газоснабжения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Днепре неадекватная женщина напала на детей в школе: учительница повалила ее на землю.
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