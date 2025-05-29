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В Днепре и области в июне будут массово отключать газ: адреса

В Днепре и области запланировано отключение газа в июне: адреса

сегодня, 11:26
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Недилько Ксения

В июне 2025 г. в Днепре и ряде населенных пунктов Днепровского района временно приостановят подачу газа из-за проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепровского филиала "Газсети".

В Днепре и области в июне будут массово отключать газ: адреса

Иллюстративное фото

Днепр

2 июня

ул. Богдана Хмельницкого, 24

3 июня

ж/м Тополь-3, дом. 4

ул. Набережная Победы, 54

4 июня

ул. Европейская, 7а

ул. Лесопарковая, 16

ул. Сергея Ефремова, 1

ул. Макарова, 1б

5 июня

ул. Юрия Савченко, 74, 76, 78, 80, 82

пр. Богдана Хмельницкого, 38

6 июня

ул. Василия Чапленко, 16

10 июня

пер. Шевченко, 4

с/т Шиянка, 13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 37

11 июня

ул. Вознесенская, 50

17 июня

ул. Широкая, 112, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а

18 июня

ул. Старой Границы, 1, 3, 12, 13

ул. Кобзарская, 12, 16-19

пр. Свободы, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 249, 261, 263, 263а, 275б

20 июня

ул. Байдаковская, 2, 10, 12, 14

ул. Деревлянская, 1, 3/5, 4, 6-9, 11

пр. Свободы, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/б, 119, 121а, 121, 125, 127, 113, 13 139, 139а, 141

24 июня

ул. Океанская, 1-4, 6-8, 10, 12

с. Опытное

2 июня

ул. Соколова, 25, 27, 29-31,33, 35, 37, 43,45, 51, 53

ул. Научная, 70, 70а, 71-76

ул. Осмолова, 1-9

ул. Окружная, 4, 9, 12-14, 16-19, 21, 22, 25, 28-30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 54

с. Николаевка

27 июня

ул. Дружбы, 1, 2, 4-35, 37, 39, 41, 43

ул. Львовская, 1, 5, 7, 8, 11-13

ул. Тихая, 4-6, 9, 14, 18, 20-22, 24, 26-28, 30, 32, 33, 35-39, 41

ул. Школьная, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15

ул. Янтарная, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20

ул. Центральная, 123, 125, 141, 143, 145, 154, 156, 159, 171, 180, 198, 200, 204, 206а, 210, 212, 216, 218

с. Днепровое

3-10 июня

ул. Береговая, 19, 23

ул. Днепровая, 1, 3, 19, 22, 25

с/т Маяк, 1/44

ул. Центральная, 1–118.

Возобновление газоснабжения будет происходить сразу после завершения технических работ. Важно: для повторного подключения газа необходимо предоставить доступ ко всем газифицированным помещениям. Это обязательное требование согласно Правилам технической эксплуатации систем газоснабжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Днепре неадекватная женщина напала на детей в школе: учительница повалила ее на землю.



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