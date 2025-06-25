logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр В Днепре и области российские «Искандеры» убили два десятка человек: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре и области российские «Искандеры» убили два десятка человек: что известно

В Днепре увеличилось количество погибших и пострадавших

25 июня 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня в Днепре и области объявлен День траура по погибшим из-за вражеской атаки 24 июня, когда Россия ударила баллистическими ракетами "Искандер" среди бела дня по областному центру и городу Самар.

В Днепре и области российские «Искандеры» убили два десятка человек: что известно

В Днепре растет количество погибших

В результате ударов по состоянию на утро известно о 18 погибших в Днепре и 2 погибших в Самаре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника ДнепрОВА Сергея Лысака.

"В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, откликающаяся в каждом сердце. Что не проходит никогда...

Светлая память жертвам русских убийц. Самые искренние соболезнования родным погибших", – написал глава области.

По его данным, из-за вчерашней атаки в регионе в общей сложности пострадали почти 300 человек.

Кроме того, ночью и утром враг ударил по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет. По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник ударил КАБами. Возник пожар. Никто не пострадал, добавил Сергей Лысак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские Telegram-каналы уже начали писать фейки об ударах по Днепру. Так, россияне пишут, что "в Днепре ракетный удар нанесен по оборонному предприятию "Южмаш". Ракета украинской ПВО прилетела рядом с поездом, это провокации Зеленского для саммита НАТО". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

В действительности: враг атаковал гражданскую инфраструктуру города – в частности, общежитие, гимназию, админздание, сообщает глава местной ОВА Сергей Лысак. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждения получили школы и детские сады, изуродовали городскую больницу и поликлинику. Есть значительные разрушения в частном секторе, добавил мэр Борис Филатов.

В результате российского удара поврежден и поезд, его пассажиры получили травмы. Так, по сообщению "Укрзализныци", в зоне поражения оказался поезд №52 Одесса – Запорожье.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости