В Днепре и области раздавались мощные взрывы: что известно по состоянию на утро

Вечером в Днепре были слышны мощные взрывы. Враг атаковал город и область ударными беспилотниками по всем направлениям. Фиксировались пролеты над городом "шахедов" и работа ПВО.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Местные жители сообщали о сильных взрывах и вспышках в небе.

В течение ночи было 2 воздушные тревоги, длившиеся 4 часа 01 мин.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники. Подразделения ПВК "Восток" уничтожили 10 враждебных целей.

▪ В Павлограде в результате атаки БпЛА выбиты окна в админздании и двух пятиэтажках.

▪ По Межевской громаде Синельниковского района российская армия попала дроном. Есть повреждения зданий.

"Из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, по уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо – погибли. Среди разбитого также 9 многоэтажек, авто и гаражи, АЗС, админздания, почта. На месте развернули штаб пособия, где можно получить стройматериалы и подать заявление на материальную помощь от города. Поддержали людей и благотворители", – сообщил Сергей Лысак.

Напомним, вчера днем оккупанты направили баллистическую ракету по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. В результате жестокого удара люди погибли прямо на улицах. Атака осуществлялась с временно оккупированного Крыма.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 3 апреля враг совершил массированную атаку беспилотниками по Харькову. В городе за 40 минут раздалось более 14 взрывов, в ОВА сообщалось о 17 БпЛА, которыми россияне атаковали город.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что 14 ударов вражеских беспилотников пришлось до пяти локаций города, все в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. Имеются небольшие повреждения жилищного фонда и транспортной инфраструктуры. Председатель ОВА Олег Синегубов также сообщил, что в Черкасской Лозовой вспыхнул пожар в результате обстрела вражеским беспилотником.