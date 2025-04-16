В Днепре и области ночью раздавались взрывы: что известно

До позднего вечера в Днепропетровской области работали силы ПВО. Сбили 7 беспилотников, которые агрессор направил в область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника ДнепрОВА Сергея Лысака.

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Из-за атаки БпЛА есть разрушение на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод.

Пострадали двое мужчин – 39 и 48 лет. Лечиться будут амбулаторно.

" Никополь агрессор терроризировал дронами-камикадзе и артиллерией. Изуродованы частный дом, гараж и хозяйственное сооружение", – сообщил глава области.

Он отметил, что по Новопавловской громаде Синельниковского района российская армия ударила КАБами. Побиты 10 частных домов, магазины, инфраструктура, задело линию электропередач.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. В результате атаки повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Три человека пострадали. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате удара есть повреждение гражданской инфраструктуры, в частности вспышка жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении. Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. В ГСЧС сообщили, что пострадали три человека.