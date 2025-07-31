В Днепре девушка-подросток впала в алкогольную кому во время отдыха с друзьями

В Днепре на одной из баз отдыха 16-летняя девушка оказалась в критическом состоянии из-за чрезмерного употребления алкоголя. Ее в состоянии алкогольной комы экстренно госпитализировали в профильное детское медучреждение.

В Днепре девушка-подросток впала в алкогольную ком во время отдыха с друзьями

Об инциденте сообщил фельдшер Днепропетровской станции экстренной медицинской помощи Влад Боднюк. По его словам, вызов на "103" поступил с сообщением о девушке-подростке без сознания. Звонили ее друзья, которые были с ней на отдыхе.

По вызову прибыла реанимационная бригада Новокодакской подстанции областного центра ЭМП. Медики диагностировали у девушки алкогольную кому. Ей сразу оказали неотложную помощь и доставили в специализированное детское медицинское учреждение.

По предварительной информации, компания подростков употребляла алкоголь во время совместного отдыха, что и привело к тяжелому отравлению.

Пока состояние девушки остается стабильно тяжелым. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и источник происхождения алкоголя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как на Днепропетровщине в одном из поселков Самаровского района (быв. Новомосковский) медикам позвонила обеспокоенная женщина, с просьбой оказать медицинскую помощь ее несовершеннолетнему сыну, у которого она заподозрила отравление неизвестным веществом. Об этом сообщила заведующая Новомосковской станцией ЭМП Татьяна Есич, пишет портал "Комментарии".

"По словам 14-летнего пациента, его состояние ухудшилось после прогулки с друзьями, когда они выпили около 10! бутылок напитка Revo. Как следствие – у парня неуемная рвота, головокружение, кратковременная потеря сознания и галлюцинации. Парамедик быстро обследовала пациента, установила венозный доступ, приступила к инфузионной терапии, которая продолжалась все время транспортировки. Уже в состоянии средней тяжести бригада ЭМП госпитализировала подростка в сопровождении матери в КП "РМЦРЗ"ДОС", — сообщила Татьяна Есич.