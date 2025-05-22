В Днепре девушка хотела прыгнуть с Центрального моста (ВИДЕО)

На Новом мосту в Днепре девушка хотела спрыгнуть вниз. Перелезла через перила — секунды решали все. Такое видео было распространено в соцсетях.

Скриншот из видео

На видео видно, что девушку заметили прохожие. Один человек вцепился в нее, другой бросился на помощь. Еще одна женщина стояла рядом – поддерживала морально. Вместе вытащили обратно.

Полиция и медики приехали быстро. Девушка жива, в безопасности, с ней работают специалисты.

На видео видно, как женщина, как ни в чем не бывало, идет себе по делам, потом ставит сумки и перелезает через ограждение. Патрульные, которые ехали по встречной полосе, остановились, включили проблесковые маячки, а полицейский перебежал через весь мост, чтобы спасти отчаявшуюся женщину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в феврале в Днепре женщина пыталась покончить с собой, прыгнув с моста в ледяную реку. Об этом сообщают местные паблики. Удивительно, ее заметили патрульные, которые проезжали мимо по противоположное полосе и бросились на помощь. Сейчас с женщиной работают специалисты.

Также "Комментарии" писали, что зимой в Днепре на Центральном мосту мужчина остановился посреди проезжей части, чтобы сделать селфи на фоне заката. Для фото мужчина залез на крышу своего автомобиля. Видео было распространено в местных каналах. На следующий день в патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что по факту нарушения ПДД водителем автомобиля Volkswagen патрульные оперативно отреагировали и обнаружили нарушителя. На него составили постановление по ч. 1 ст.122 КУоАП, а именно за нарушение правил остановки.