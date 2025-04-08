В Днепре депутат организовал схему хищения бюджетных средств: что известно

В Днепре депутат городского совета организовал схему хищения бюджетных средств. В Офисе генпрокурора отметили, что депутату, директору коммунального предприятия и еще 5 участникам организованной группы сообщили о подозрении. Им инкриминируют завладение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере и служебный подлог (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Задержание фигурантов в Днепре

В Офисе генпрокурора объяснили, что депутат Днепровского горсовета разработал схему завладения бюджетными средствами при установке детских, спортивных площадок на территории города. Чтобы реализовать схему, он привлек директора коммунального предприятия горсовета, его заместителя и субъектов хозяйствования.

"В период 2023-2024 годов по результатам тендерной процедуры подозреваемые заключали договоры по установлению детских и спортивных площадок на территории города. При выполнении указанных работ подозреваемые вносили ложные сведения об объемах выполненных работ и искусственно завышали стоимость на материалы", — пояснили в Офисе генпрокурора.

В результате противоправных действий на счета подконтрольных обществ систематически поступали бюджетные средства. В дальнейшем фигуранты распределяли деньги между собой.

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемые противоправными действиями нанесли бюджету ущерб почти на 7,5 млн грн.

В ходе расследования дела было проведено около 40 санкционированных обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых. Удалили документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, элитные автомобили и наличные средства.









Все подозреваемые, по результатам проведения обысков, были задержаны и доставлены в суд для рассмотрения ходатайств об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Напомним, что начальник КГВА Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", прокомментировал противостояние с Киевским городским головой Виталием Кличко.