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В Днепре авто сбило троих детей: есть погибшие

В Днепре на улице Симиренковская машина сбила трех школьников, один из которых погиб

сегодня, 14:49
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Недилько Ксения

По данным правоохранителей, 5 ноября около 9:10 23-летний водитель, управляя автомобилем "FORD SIERA", допустил наезд на малолетних пешеходов. Восьмилетние дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Суспильное Днепр.

В Днепре авто сбило троих детей: есть погибшие

Место ДТП в Днепре. Фото: Суспильне

В результате ДТП один ребенок погиб, другие доставлены в больницу. Водитель предварительно трезв. Его задержали и опрашивают.

23-летний водитель, по имеющейся информации, был лишен права вождения, управляя автомобилем Ford Siera, допустил наезд на малолетних пешеходов.

Сведения об аварии были внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал Суспильному врач-нейрохирург Григорий Пилипенко, в медучреждение доставили двоих травмированных в результате ДТП детей.

"После обследования состояние одного ребенка было удовлетворительное, его отпустили домой с родителями. У другого ребенка — средней степени тяжести повреждения головного мозга и повреждения конечностей. Его госпитализировали. Пока его жизни ничего не угрожает", — сказал он.

По его словам, через несколько дней травмированного школьника должны выписать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Тернопольщине из-за отравления грибами умер маленький ребенок: другие дети в тяжелом состоянии

В больнице в результате пищевого отравления грибами еще 1 ноября умер мужчина 1965 года рождения, а на следующий день – малолетняя дочь его сожительницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области. Иллюстративное фото Напомним, что 30 октября в медучреждение попала вся семья из города Копычинцы. Среди пострадавших было восемь детей от трех до тринадцати лет, семеро из которых родные братья и сестры, а также сожитель матери.



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