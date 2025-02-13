В Днепре 16-летний спортсмен во время игры упал и перестал дышать

В Днепре 16-летний спортсмен во время игры упал на поле и перестал дышать. Парень приехал из Полтавской области в Днепр на соревнования. Намека на плохое самочувствие у подростка не было. Об этом сообщил медик областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Пальчинский.

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Участники из состава команды не растерялись, сразу распознали внезапную остановку кровообращения и приступили к проведению косвенного массажа сердца и искусственного дыхания, позвонили в службу 103.

На критический вызов прибыла бригада интенсивной терапии и реанимации Центральной подстанции Днепровской станции ЭМП. Был введен в действие протокол расширенных реанимационных мероприятий — дефибриллятор, протекция дыхательных путей, кислород.

"Через несколько секунд после, появились признаки восстановления спонтанного кровообращения: пациент закусил трубку, регистрируется самостоятельное дыхание, пульс, на мониторе фиксируется синусовый ритм. Ощущение победы, переполнявшей всех причастных к спасению детской жизни не передать-шквал эмоций, надежда на восстановление повседневной жизни и дальнейшего развития пострадавшего", – отметил Пальчинский.

Медики Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в очередной раз обратили внимание на важности знаний и навыков по базовой поддержке жизни.

" На этом наглядном примере видно, какой приоритет имеют реанимационные меры до прибытия бригады экстренной медицинской помощи : поддержка кровообращения - перфузия головного мозга – больший процент на спасение ", – отметил медик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине в одном из поселков Самаровского района (быв. Новомосковский) к медикам позвонила обеспокоенная женщина, с просьбой предоставить медицинскую помощь ее несовершеннолетнему сыну, у которого она заподозрила отравление неизвестным веществом.