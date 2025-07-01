Ужас на Днепропетровщине: Россия нанесла смертельные удары

Сегодня утром оккупанты ударили по Днепропетровщине баллистикой, вероятно, из Таганрога РФ. К сожалению, из-за вражеского террора сегодня снова погибли люди. Об этом сообщил начальник ДнепрОВА Сергей Лысак.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

По его данным, в результате ракетного удара в Каменском районе также разрушены инфраструктура и магазины. Пожар спасатели потушили.

Били оккупанты и по другим районам области сегодня. Так, в результате атаки БПЛА в Богдановской громаде Павлоградского района повреждена ферма. Избиты 6 единиц сельскохозяйственной техники. Погибли 40 голов домашних животных.

FPV-дроном агрессор попал по Маломихайловской громаде на Синельниковщине. Изуродован ресторан.

В течение дня от ударов страдала и Никопольщина – райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Повреждены пятиэтажка, частное здание, сельскохозяйственное предприятие, комбайн, мопед и линия электропередач.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из прифронтовых громад Синельниковщины Днепропетровской области проводится эвакуация детей с их законными представителями. Об этом шла речь во время совещания главы ДнепрОВА Сергея Лысака с руководителями районов области, передает портал "Комментарии".

"В некоторых населенных пунктах она (принудительная эвакуация – ред.) обязательна для семей с детьми. Сейчас там остаются полсотни парней и девочек. Половину из них планировали вывезти сегодня. Еще столько же в ближайшее время. Спасибо всем, кто вовлечен в процесс. Чрезвычайно многое уже сделано. Заслушали доклады о ходе мобилизации и фортификации. Говорили и о текущих ремонтах важных автодорог", – сообщил Сергей Лысак.