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Угроза в школах Днепра: что известно о нападениях

В Днепре распространяются фейковые сообщения о нападениях в школах

сегодня, 16:19
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Недилько Ксения

В Днепре распространяют анонимные сообщения о якобы запланированных нападениях на учебные заведения. Такие заявления сопровождаются угрозами и призывами к насилию, целью которых является создание паники среди жителей города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Угроза в школах Днепра: что известно о нападениях

Иллюстративное фото

"Предыдущий опыт показывает, что подобные сообщения являются частью информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на дестабилизацию ситуации. Злоумышленники даже называют конкретные учебные заведения, пытаясь посеять страх и недоверие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что киберполиция уже проводит проверку, устанавливая лиц, причастных к распространению ложной информации. Телеграм-канал, через который распространялись эти сообщения, уже заблокирован.

"Призываем всех сохранять спокойствие и соблюдать информационную гигиену. Не поддавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам", – отметили в Департаменте.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера около 22 часов враг выпустил баллистическую ракету, предварительно "Искандер" по городу на Днепропетровщине. Ракета попала в гостиничное здание, из-за чего люди оказались под завалами. Число погибших и пострадавших постоянно увеличивалось. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, известно, что погибли четыре человека, более 30 пострадавших, среди которых – дети.

По данным руководителя Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула, в первые часы из-под завалов удалось спасти 18 человек. Пожар был потушен.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Задействованы все необходимые службы и техника. К утру уже удалось возобновить движение троллейбусов. По предварительной информации, кроме отеля повреждены 14 многоквартирных домов, 2 школы, 2 детсада, заведение культуры, почта, объекты бизнеса. Полная информация уточняется".

 



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