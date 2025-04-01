Удар по Днепру: количество погибших увеличилось

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Недилько Ксения
В больнице скончался пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Последствия обстрела Днепра 28 марта
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 28 марта оккупанты массированно атаковали "шахедами" город Днепр. В результате удара тогда погибли сразу четыре человека, раненых было более 20. Удар произошел по гражданской инфраструктуре, жилым домам, гостинично-ресторанному комплексу, автомобилям и другим объектам.
Также "Комментарии" писали , что мэр Днепра Борис Филатов опубликовал фотографию на фоне разбитого автомобиля Tesla в Днепре после ночной атаки и продемонстрировал средний палец. Этот жест он посвятил основателю автомобильной компании, американскому миллиардеру Илону Маску, по словам Филатова, "так любит россиян".
"Первое. Завтра в Днепре день траура и я прошу всех соблюдать его должным образом. Второе. Комментарии моего личного фейсбука будут временно закрыты. Ведь пока мы делаем все возможное и невозможное, чтобы оказать людям помощь, в соцсетях сотни полезных идиотов и загадочных закрытых профилей. ню. Потому что психоз в соцсетях по "погибшим в "Бартоломео" – это лишь психоз. Ни одного человека там не погибло. Но сотни эмоционально истощенных сограждан заполнили своим шумом весь интернет. Поэтому вы либо доверяйте власти, мэру, правительству, Силам обороны и Президенту, либо продолжайте выплескивать свои выдумки в другое место", – подчеркнул мэр Днепра.
"Четвертый. Просьба к моим зарубежным читателям и всем, кто имеет аккаунт в сети "Х". Сейчас на западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Поэтому, пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой ярый сторонник россиян", — добавил мэр Днепра.
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