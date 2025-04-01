Удар по Днепру: количество погибших увеличилось

В больнице скончался пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Последствия обстрела Днепра 28 марта

" Несколько дней медики боролись за жизнь 68-летнего мужчины. Но… Травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным… В общем и трагедия унесла пять жизней ", – написал глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 28 марта оккупанты массированно атаковали "шахедами" город Днепр. В результате удара тогда погибли сразу четыре человека, раненых было более 20. Удар произошел по гражданской инфраструктуре, жилым домам, гостинично-ресторанному комплексу, автомобилям и другим объектам.

Также "Комментарии" писали , что мэр Днепра Борис Филатов опубликовал фотографию на фоне разбитого автомобиля Tesla в Днепре после ночной атаки и продемонстрировал средний палец. Этот жест он посвятил основателю автомобильной компании, американскому миллиардеру Илону Маску, по словам Филатова, "так любит россиян".

"Первое. Завтра в Днепре день траура и я прошу всех соблюдать его должным образом. Второе. Комментарии моего личного фейсбука будут временно закрыты. Ведь пока мы делаем все возможное и невозможное, чтобы оказать людям помощь, в соцсетях сотни полезных идиотов и загадочных закрытых профилей. ню. Потому что психоз в соцсетях по "погибшим в "Бартоломео" – это лишь психоз. Ни одного человека там не погибло. Но сотни эмоционально истощенных сограждан заполнили своим шумом весь интернет. Поэтому вы либо доверяйте власти, мэру, правительству, Силам обороны и Президенту, либо продолжайте выплескивать свои выдумки в другое место", – подчеркнул мэр Днепра.

"Четвертый. Просьба к моим зарубежным читателям и всем, кто имеет аккаунт в сети "Х". Сейчас на западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Поэтому, пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой ярый сторонник россиян", — добавил мэр Днепра.