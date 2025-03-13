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Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО)

В Днепре снова слышны взрывы: враг нанес очередной удар

13 марта 2025, 08:36
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Недилько Ксения

Агрессор снова массированно атаковал Днепропетровщину беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

"В Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там тоже есть возгорание. Кроме этого, уничтожен автомобиль, еще несколько – повреждены. Изуродованный и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки.

Последствия продолжаем уточнять", – написал Сергей Лысак.

Силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 11 БпЛА.

В Днепре, по уточненной информации, повреждены многоэтажки. Разбиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается. Утром громко было и в Синельниковском районе.

Там также изуродована инфраструктура. Выбито несколько десятков окон в многоэтажке.

Бил враг и по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Страдали Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Разбита хозяйственная постройка.

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении нескольких поездов в результате вражеской атаки на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине

Поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой;

Поезд №72 Львов – Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо Самар-Днепровский.

Обновлено: Сергей Лысак в 08:26: "В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки.

Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. Они оказывают всю необходимую медпомощь".

Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО) - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 11 марта вечером враг совершил очередную атаку беспилотниками на Украину. Попадания "шахедов" произошли в Днепре, раздавались мощные взрывы. От "прилетов" и громких взрывов страдала левобережная часть города.

По предварительным данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепре горел объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Сообщалось, что под завалами, возможно, люди. Позже эта информация, к счастью, не подтвердилась. По уточненным данным, стало известно, что повреждено около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.



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