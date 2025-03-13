Удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Агрессор снова массированно атаковал Днепропетровщину беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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"В Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там тоже есть возгорание. Кроме этого, уничтожен автомобиль, еще несколько – повреждены. Изуродованный и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки. Последствия продолжаем уточнять", – написал Сергей Лысак.

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В Днепре, по уточненной информации, повреждены многоэтажки. Разбиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается. Утром громко было и в Синельниковском районе.

Там также изуродована инфраструктура. Выбито несколько десятков окон в многоэтажке.

Бил враг и по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Страдали Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Разбита хозяйственная постройка.

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Поезд №72 Львов – Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо Самар-Днепровский.

Обновлено: Сергей Лысак в 08:26: "В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки.

Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. Они оказывают всю необходимую медпомощь".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 11 марта вечером враг совершил очередную атаку беспилотниками на Украину. Попадания "шахедов" произошли в Днепре, раздавались мощные взрывы. От "прилетов" и громких взрывов страдала левобережная часть города.

По предварительным данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепре горел объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Сообщалось, что под завалами, возможно, люди. Позже эта информация, к счастью, не подтвердилась. По уточненным данным, стало известно, что повреждено около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.