Удар по Днепропетровщине: много погибших (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром российская армия атаковала Марганец в Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепрова Сергея Лысака.

Иллюстративное фото

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 – ранены. Информацию уточняем", – написал глава области.

В утренней сводке он также сообщал, что за ночь защитники неба сбили в области 4 вражеских беспилотника.

Из-за атаки БпЛА в Раевской громаде Синельниковского района пострадали двое мужчин – 40 и 48 лет. Оба будут лечиться амбулаторно. Возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укротят огонь.

FPV-дронами агрессор целил по Никопольщине, Райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Тогда обошлось без погибших и раненых.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в 08:23: "Россияне атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце.

Удар дрона-камикадзе по гражданским. Есть много погибших и раненых. Когда россияне целятся в обычных людей – это не война. Это террор".

Сергей Лысак в 08:30: "К сожалению, увеличилось количество погибших в Марганце.

Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнование родным и близким.

Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30.

Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия".

В ГСЧС опубликовали ужасные фото последствий удара по автобусу с людьми на Днепропетровщине.

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